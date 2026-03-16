Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России закрыто связанное с ВСУ подпольное онлайн-казино

В Петербурге следователи задержали финдиректора нелегального онлайн-казино
Соцсети Сергея Лагутенко

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность подпольного онлайн-казино, владельцы которого, по предварительным данным, уходили от налогов и были связаны с высшими должностными лицами Украины. Об этом сообщили в МВД России.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, только официальный доход структуры оценивается в 13 миллионов рублей. Какая часть доходов уходила «в тень» — следователям еще предстоит выяснить.

Отмечается, что структура связана с ушедшим в 2022 году с российского рынка брендом Mostbet (на оперативных записях зафиксирован логотип Dats Team — части холдинга). Официально букмекер прекратил работу в России в 2022 году, но продолжил принимать ставки через нелегальные каналы. География деятельности охватывала Россию, Казахстан, Турцию, Азербайджан, Киргизию и Украину, при этом ключевой офис, по данным источников, функционировал в Петербурге.

На основании полученных оперативных данных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171 УК РФ (незаконная организация азартных игр в особо крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Предполагаемый руководитель финансового подразделения задержан.

Организатором бизнеса называют Сергея Лагутенко — одного из основателей партнерской программы Leadbit и конференции по онлайн-казино MAC.

Его вероятным партнером является гражданин Израиля Егор Брускин, упоминаемый как создатель структуры в отраслевых докладах. Оба входят в команду разработчика игр Dats Games. Это не первый криминальный бизнес Лагутенко и Брускина: связанные с ними компании — российская LeadBit и украинская Everad — ранее были фигрантами расследований о продаже сомнительных биодобавок в Румынии.

Сама компания Mostbet, согласно данным британских реестров, принадлежит компании Venson LTD с лицензией Кюрасао. Учредителем кипрской структуры выступает то же юридическое агентство, которое управляло офшорами, фигурировавшими в декларации экс-главы МВД Украины Арсена Авакова — Fontana Management Limited и Ulisse Management Limited, что порождает вопросы о возможных конечных бенефициарах бизнеса и о том, куда шли доходы от деятельности закрытого силовиками в Петербурге онлайн-казино.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
