В России закрыто связанное с ВСУ подпольное онлайн-казино

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность подпольного онлайн-казино, владельцы которого, по предварительным данным, уходили от налогов и были связаны с высшими должностными лицами Украины. Об этом сообщили в МВД России.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, только официальный доход структуры оценивается в 13 миллионов рублей. Какая часть доходов уходила «в тень» — следователям еще предстоит выяснить.

Отмечается, что структура связана с ушедшим в 2022 году с российского рынка брендом Mostbet (на оперативных записях зафиксирован логотип Dats Team — части холдинга). Официально букмекер прекратил работу в России в 2022 году, но продолжил принимать ставки через нелегальные каналы. География деятельности охватывала Россию, Казахстан, Турцию, Азербайджан, Киргизию и Украину, при этом ключевой офис, по данным источников, функционировал в Петербурге.

На основании полученных оперативных данных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171 УК РФ (незаконная организация азартных игр в особо крупном размере, совершенная организованной группой лиц). Предполагаемый руководитель финансового подразделения задержан.

Организатором бизнеса называют Сергея Лагутенко — одного из основателей партнерской программы Leadbit и конференции по онлайн-казино MAC.

Его вероятным партнером является гражданин Израиля Егор Брускин, упоминаемый как создатель структуры в отраслевых докладах. Оба входят в команду разработчика игр Dats Games. Это не первый криминальный бизнес Лагутенко и Брускина: связанные с ними компании — российская LeadBit и украинская Everad — ранее были фигрантами расследований о продаже сомнительных биодобавок в Румынии.

Сама компания Mostbet, согласно данным британских реестров, принадлежит компании Venson LTD с лицензией Кюрасао. Учредителем кипрской структуры выступает то же юридическое агентство, которое управляло офшорами, фигурировавшими в декларации экс-главы МВД Украины Арсена Авакова — Fontana Management Limited и Ulisse Management Limited, что порождает вопросы о возможных конечных бенефициарах бизнеса и о том, куда шли доходы от деятельности закрытого силовиками в Петербурге онлайн-казино.