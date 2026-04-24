В США арестовали бойца спецназа, заработавшего на ставках на захват Мадуро $400 тыс.

CNN: в США арестовали бойца спецназа за ставки на операцию по захвату Мадуро

Военнослужащий спецназа США, который участвовал в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был арестован и обвинен в том, что сделал ставку на данную операцию. Об этом сообщает CNN.

В публикации отмечается, что старший сержант открыл счет на платформе Polymarket, а после — сделал ставку в размере $32 тыс. на то, что к концу января Мадуро перестанет быть президентом. В общей сложности мужчина сделал 13 ставок с 27 декабря по 2 января, за несколько часов до операции в Венесуэле.

Бойцу спецназа было предъявлено пять уголовных обвинений.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

7 января стало известно, что онлайн-платформа прогнозов Polymarket отказалась выплачивать выигрыши пользователям, сделавшим ставки на вторжение США в Венесуэлу.

Ранее российский посол сделал важное заявление об убежище для Мадуро.