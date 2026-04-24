Трамп прокомментировал дело военного, связанное со ставками на задержание Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир превратился в казино. Об этом сообщает CNN.

У Трампа поинтересовались об аресте сотрудника службы специальных операций США, которого обвиняют в ставке на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«Мир становится немного похож на казино», — ответил Трамп.

Он добавил, что не знаком с деталями дела, но планирует рассмотреть этот вопрос.

Американский президент добавил, что распространение ставок, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке, носит глобальный характер, подобное происходит повсюду.

«Я никогда особо это не поддерживал. Мне это не нравится в принципе, но что есть, то есть. Нет, я не доволен всем этим» — подчеркнул Трамп.

До этого сообщалось, что военнослужащий спецназа США, который участвовал в захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро, был арестован и обвинен в том, что сделал ставку на данную операцию. В общей сложности на всех сделанных ставках мужчина заработал порядка $400 тысяч.

24 апреля Трамп назвал необходимым сохранять диалог с Россией и Владимиром Путиным, подчеркнув, что даже в условиях конфликтов отказываться от общения не стоит.

Ранее WP узнала о планах Трампа пригласить Путина на G20 в Майами.