Выросло число строителей, не выживших при пожаре дома на севере Москвы

SHOT: при пожаре в строящемся доме на севере Москвы не выжили семь человек

Число не выживших при пожаре в строящемся многоэтажном жилом доме в районе Аэропорт на севере Москвы достигло семи человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, травмы различной степени тяжести получили 13 человек. Еще 31 человека удалось спасти. Пожар, охвативший второй и третий этажи здания, удалось ликвидировать на площади 1,4 тыс. кв. метров. На время тушения ему была присвоена высшая категория сложности, пришлось задействовать пожарный поезд.

Предварительная версия причины возгорания, озвученная работавшими в здании строителями, — короткое замыкание в электрощитке в бытовке, которая была установлена на третьем этаже. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло мгновенно, и сразу же после этого по помещениям начал быстро распространяться густой едкий дым.

SHOT указывает, что загоревшийся дом строился как часть элитного жилого комплекса «Соул», стоимость однокомнатной квартиры в котором начинается от 22 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью или крупный ущерб (ст. 216 УК РФ). В случае, если не выжили двое и более людей, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее к расследованию причин пожара подключилась прокуратура.