Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на севере Москвы

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что работу экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Антон Миняев.

Пожар вспыхнул сегодня во 2-м Амбулаторном проезде на 2-м и 3-м этажах строящегося здания Технопарка «Алкон Север». По информации столичного МЧС, из огня спасены 12 человек, еще трое обратились за медицинской помощью до прибытия пожарных.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате происшествия один человек не выжил, а двое пострадавших получили страшные ожоги и сейчас находятся без сознания. ТАСС в свою очередь уточняет, что в здании могут находиться не менее 200 человек.

В МЧС отмечают, что спасатели продолжают ликвидировать пожар. Все силы и средства направлены на эвакуацию и спасение людей из горящего здания. На месте ЧП наблюдается плотное задымление и высокая температура, добавили в ведомстве.

Одним из первых о возгорании на стройке в столичном районе Аэропорт сообщило агентство «Москва». СМИ уточнили, что загорелось здание рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец».

