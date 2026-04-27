Песков: Кремль позже сообщит, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы в Москву

В Кремле позже сообщат, кто из зарубежных лидеров приедет на парад Победы в Москву в текущем году. Об этом заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сообщим позже», — подчеркнул представитель Кремля.

22 апреля трибуны для гостей парада Победы, а также декорации начали монтировать на Красной площади в российской столице.

До этого Песков заявил, что Кремль объявит список гостей парада ко Дню Победы после получения подтверждений от них.

Официальный представитель Кремля уточнил, что в Москве рассчитывают принять на праздновании 9 Мая представителей дружественных стран. Генеральная репетиция мероприятия на Красной площади запланирована на 7 мая.

До этого лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской (РТРС) заявил о намерении поехать на парад Победы в Москве.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов снова принять участие в майских торжественных мероприятиях в Москве.

