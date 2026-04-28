Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно о риске порчи цветов из-за внезапного похолодания со снегом

SHOT: выведенные в мягком климате цветы могут пострадать из-за апрельского снега
Кирилл Зыков/РИА Новости

Апрельский снегопад, обрушившийся на ряд регионов России, может необратимо повредить теплолюбивые декоративные растения — тюльпаны, пионы, нарциссы и даже сакуру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, главная опасность грозит тем видам цветущих растений, которые были переселены в отечественный климат из более теплых зон, поскольку они изначально не приспособлены к резкой смене погодных условий и могут серьезно пострадать при минусовой температуре после длительного периода весеннего тепла.

Если растения уже вступили в активную фазу роста, даже небольшой мороз и мокрый снег повреждают цветки и листья. В частности, магнолия и сакура под воздействием низкой температуры теряют красоту цветков, а их не успевшие распуститься бутоны могут замерзнуть насовсем.

У тюльпанов, нарциссов и видовых рябчиков под тяжестью снега могут сломаться цветоносы — длинные стебли, на которых располагаются цветы и соцветия. В зоне риска также находятся древовидные и травянистые пионы.

Природные и культивируемые первоцветы вроде диких подснежников адаптированы к весенним заморозкам, но и они могут пострадать при внезапном похолодании со снегом после периода сравнительно теплой погоды, заявил доктор биологических наук, профессор МГУ и РАН Алексей Бобров:

«Могут пострадать лепестки и листья — это снижает их красоту и эстетичность. Налипший снег также механически повреждает цветоносы, из-за чего может созреть меньшее количество семян. Но сами растения-многолетники останутся живы».

По словам эксперта, проблема в том, что многие популярные декоративные культуры были выведены в регионах с мягкими зимами и стабильной весной, поэтому в российской среде оказываются беззащитными перед внезапными заморозками и мокрым снегом.

Аномальная погода установилась в столичном регионе 27 апреля: внезапно резко похолодало, пошел снег, на дорогах образовался гололед, а порывы ветра достигли штормовой скорости. В Подмосковье за сутки выпало более месячной нормы осадков.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
