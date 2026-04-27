Апрельские сугробы, поваленные деревья и дорожные заторы. Москву накрыл сильнейший снегопад

Москву и Подмосковье накрыл апрельский снегопад: в столице вырос 12-сантиметровый снежный покров, повалены десятки деревьев, а уровень погодной опасности повысили до оранжевого. Синоптики говорят об историческом рекорде, а коммунальные и экстренные службы работают в усиленном режиме. Почему столицу засыпало в конце апреля и сколько продлится непогода — в материале «Газеты.Ru».

Апрельский снегопад принес Москве сразу три погодных рекорда, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Первым стал утренний рекорд атмосферного давления. Следом был побит рекорд осадков: только за ночь на ВДНХ выпало 16 мм — больше прежнего максимума для 27 апреля, установленного еще в 1880 году на уровне 14,7 мм.

Третьим рекордом стал снежный покров. К утру в столице выросли сугробы высотой 12 см — такого для этой даты в Москве еще не фиксировали.

«Еще никогда 27 апреля в Москве не было столько снега, прежний рекорд этого дня составлял 10 см и продержался 55 лет!» — отметил Леус.

На фоне снегопада столица и область столкнулись и с последствиями непогоды: в Москве сильным ветром повалило более 110 деревьев, в Подмосковье — 75.

«Поврежденные машины, пробки, где-то встают трамваи, а в редких случаях — пострадали люди. Это не шутки, стихия реально разбушевалась», — заявили в столичном департаменте городского хозяйства (цитата по ТАСС).

По данным Mash, в Москве из-за падения деревьев пострадали как минимум трое человек: двое взрослых и ребенок. Еще двое пострадавших — в подмосковной Балашихе, пишет Baza.

Кроме того, в Московской области из-за непогоды и сильного ветра возникли перебои с электроснабжением: как заявил губернатор, самая сложная ситуация — в Раменском, Домодедово, Дмитровском и Чехове. Всего без света из-за обрывов проводов остались около 50 поселков , пишет SHOT.

Метеослужба уже повысила уровень погодной опасности в столице и области со среднего желтого до предпоследнего оранжевого.

Транспортный коллапс

Из-за непогоды на Московской железной дороге с опозданием до 2,5 часа пошел ряд поездов Павелецкого направления, включая составы из Белгорода, Владикавказа, Саратова, Пензы, Воронежа и Дербента. В Федеральной пассажирской компании сообщили, что железнодорожники пытаются вернуть движение в график, но сбои затронули сразу несколько направлений.

На дорогах ситуацию осложнили десятки упавших деревьев. По данным «Мострансавто», из-за завалов временно нарушалась работа нескольких автобусных маршрутов, в том числе в Новогиреево, на Главной аллее Измайловского парка и на Зеленом проспекте.

В столичном дептрансе сообщили, что к 09:03 мск ситуация с дорожными заторами в городе оценивалась в пять баллов. К 12:26 мск пробки сократились до трех баллов, однако к вечеру департамент ожидает ухудшения ситуации.

«Вечером ожидаем до 7. Апрельский снег может осложнить ситуацию на дороге в вечерний разъезд — скорости падают. Для безопасности и экономии времени советуем воспользоваться метро, а поездки на авто отложить на более поздний вечер», — подчеркнули в ведомстве.

Так, после 16:30 мск трудности могут возникнуть в центре столицы, на ТТК в районе Сущевского Вала, на шоссе Энтузиастов по направлению в область и на Садовом кольце в районе Сухаревской площади. Водителей призвали быть особенно осторожными и по возможности отказаться от поездок в часы пик, отдав предпочтение общественному транспорту, а тех, кто уже сменил зимнюю резину, попросили в целом воздержаться от поездок.

Пешеходам рекомендовали внимательнее переходить дороги в снегопад, снимать капюшоны и наушники у переходов и учитывать увеличенный тормозной путь автомобилей. Отдельно в департаменте предупредили, что из-за сильного ветра не стоит парковаться и находиться рядом с деревьями и неустойчивыми конструкциями.

Сбой затронул и авиацию. Так, во Внуково часть рейсов перенесли, а за ночь, по данным оперативных служб, более 50 самолетов не смогли вовремя вылететь из Москвы из-за мокрого снега и плохой видимости. Пассажиров предупредили о задержках до стабилизации погодной обстановки.

Откуда взялся снег в апреле и когда он закончится

По словам синоптика Михаила Леуса, снегопад в столичный регион принес активный североатлантический циклон, центр которого к утру вышел в западные районы Ивановской области. Как уточнил фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов, циклон пришел с Баренцева моря.

«Снегопад в Москве объясняется вторжением холодного воздуха. Он прорвался с северо-запада — с Северной Атлантики и Баренцева моря, захватил Ленинградскую область, Тверскую, Архангельскую. Досталось и Москве», — пояснил ученый.

Леус прогнозирует, что непогода продержится ближайшие двое суток, постепенное улучшение начнется только в среду, 29 апреля.

С такой оценкой согласен и синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин: по его словам, в ближайшие два дня циклон сохранит в регионе ненастную погоду с мокрым снегом и порывами ветра до 15–20 м/с. Он ожидает, что в дневное время температура будет держаться в пределах 0…+5°C, ночью — опускаться до -2…+2°C. Сформировавшийся снежный покров быстро не сойдет: в Москве он может сохраниться до среды, а местами в Подмосковье — и до пятницы. Ильин добавил, что в ночь на 29 апреля и утром снег еще возможен, однако затем осадки постепенно перейдут в дождь.

«В четверг [30 апреля] осадков ожидается совсем мало — и они будут в виде дождя. В пятницу распогодится. Температура будет +7…+10 °C и большую часть дня без осадков», — заключил эксперт.