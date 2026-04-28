Стало известно, когда в Москве растает снег

Снег в Москве должен растаять к среде, 29 апреля, на дорогах он будет разбит машинами гораздо раньше. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он добавил, что в северных районах Подмосковья отдельные островки могут сохраняться и в пятницу, 1 мая. Синоптик отметил, что снегопады в конце апреля являются редким явлением, последний раз их фиксировали в 2019 году. По его словам, это происходит в рамках изменения климата.

«Нынешний сильный снегопад связан со сложным по генезису циклоном, который принес на утро 27 апреля высоту покрова от 4 до 15 сантиметров по Московской области. Больше всего снега выпало в центральной, северо-восточной и восточной частях, в западных и юго-западных районах – меньше», – отметил Ильин.

Накануне ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова говорила, что конец апреля в Москве и Московской области будет аномальным по температуре воздуха, погоду испортит то, что регион окажется в тыловой части антициклона. По ее словам, это принесет похолодание и осадки. Понедельник и вторник, 27 и 28 апреля, станут наиболее неблагоприятными по погоде.

Ранее москвичам пообещали потепление до +20°C.