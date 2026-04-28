Снегопад принес в Подмосковье месячную норму осадков за сутки

В ближнем Подмосковье за последние сутки выпало 110% месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ зафиксирован 21 мм осадков, что составляет 56% нормы апреля. На Балчуге выпало 15 мм, в Тушино — 23 мм, что соответствует 62% месячной нормы.

В Подмосковье максимальные значения отмечены в Долгопрудном — 41 мм, что превышает норму месяца. В Павловском Посаде зафиксировано 29 мм, в Талдоме — 32 мм, в Дмитрове — 34 мм, в Клину — 35 мм.

С учетом уже выпавших осадков и ожидаемых дополнительных 6–7 мм, как отметил синоптик, по итогам дня апрель окажется переувлажненным более чем на 200% от климатической нормы.

В столице температура держится около 0°C, в окрестностях наблюдаются заморозки и гололедица. Небо полностью затянуто облаками, идет снег, видимость составляет 2–4 км. Ветер западный 7 м/с с порывами до 12–14 м/с, влажность достигает 99%, атмосферное давление — 733,6 мм рт. ст.

По прогнозу, 28 апреля погодные условия существенно не улучшатся: циклон продолжит приносить снег и мокрый снег с осадками до 6–7 мм. Ветер усилится до 5–10 м/с с порывами до 15 м/с, температура воздуха составит +1…+3°C, давление повысится до 741 мм рт. ст.

Ранее синоптик обещал улучшение погоды к 9 мая, обещая тепло и прекращение осадков.