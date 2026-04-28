На Москву с новой силой обрушилась метель

В российской столице вновь началась метель. Соответствующие видеокадры разместил Telegram-канал «Москва с огоньком».

ли

При этом уровень погодной опасности в Москве и Московской области понижен с предпоследнего оранжевого до среднего желтого. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Собеседник агентства отметил, что действовавший ранее оранжевый погодный уровень с 00:00 мск снят. Вместо него действует желтый уровень, который связан с сильными порывами ветра и гололедицей. Желтый уровень будет сохраняться до 21:00 мск 28 апреля из-за ожидаемого усиления западного ветра до 15-20 м/с ночью и до 17 м/с — днем. Кроме того, прогнозируются сильные осадки, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

До этого власти попросили жителей Москвы не выходить 28 апреля на улицы из-за сильного ветра и снега.

