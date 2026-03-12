Размер шрифта
В эмиграции Слепакову стали труднее даваться шутки о России

Комик Слепаков отказался от некоторых шуток о России после эмиграции
Владимир Песня/РИА Новости

Юморист Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) признался, что эмиграции ему стали труднее даваться шутки о России. О новых сложностях переехавший в Израиль шоумен рассказал в опубликованной на платформе YouTube беседе с журналисткой Елизаветой Осетинской (признана в РФ иностранным агентом).

По его словам, много тем автоматически отсекаются, когда человек перестает жить в стране.

«Если ты находишься внутри, ты можешь реагировать на какие-то штуки, которые происходят внутри, не обижая тех, кто находится внутри. Но когда ты извне начинаешь над этим шутить, то выглядишь немножко кринжово», — высказался он.

Сейчас Слепакову приятно до сих пор уметь создавать номера, которые понятны зрителям в России.

Накануне комик признавался, что в последние годы жизни в Москве он не мог понять, к чему стремиться, несмотря на наличие работы и высокого дохода. Комик добавил, что не смог этого понять и во время жизни в Израиле

Ранее Слепакова заподозрили в уклонении от обязанностей иноагента.

 
