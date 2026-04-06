Стало известно о стоимости коррупционных активов вице-губернатора Кубани

Коррупционные активы заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, который стал ответчиком по иску об обращении в доход РФ имущества, оценили в 10 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на надзорные органы региона.

Среди активов: 135 земельных участков общей площадью 1,8 га, 100 зданий площадью 129 884 кв. м, 12 помещений (2 247 кв. м), два сооружения (556 кв. м) и 12 компаний с капитализацией порядка 6,5 млрд рублей. Также у Коробки были обнаружены права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель, рассказал собеседник агентства.

6 апреля Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество Коробки и его семьи в связи с антикоррупционным иском.

С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. По данным пресс-службы, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

Ранее суд изъял активы главы минздрава Кубани на сотни миллионов рублей.

 
