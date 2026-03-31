«Согаз» назвал размер выплаты за погибших при ЧП на заводе в Нижнекамске

ТАСС: «Согаз» выплатит по 3 млн рублей за погибших на заводе в Нижнекамске
Telegram-канал Baza

Страховая компания «Согаз» выплатит по 3 млн рублей родственникам погибших в результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске. Об этом пресс-служба компании сообщила ТАСС.

В пресс-релизе подчеркивается, что выплата возмещения и компенсации иждивенцам (а в случае отсутствия таковым — близким родственникам) погибших является обязательством страховщика, которое он готов выполнить.

«В случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте размер выплаты составляет 3 млн рублей», — уточнили в «Согазе».

Взрыв и пожар на предприятии холдинга «Сибур» в Татарстане произошли днем 31 марта. Возбудивший уголовное дело Следком сообщил, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. В «Сибуре» до этого обнародовали версию о сбое оборудования.

На самом заводе уточнили, что ЧП произошло при ликвидации последствий вызванной им разгерметизации оборудования. В Сети распространяются кадры, снятые на предприятии в первые секунды после взрыва.

Пострадали и госпитализированы 72 человека, оказание медпомощи всем им курирует федеральный Минздрав.

Ранее жители Нижнекамска пожаловались на неприятный запах в городе после взрыва на химзаводе.

 
