SHOT заявил о пострадавших при взрыве на заводе в Нижнекамске

SHOT: 13 человек пострадали при взрыве на заводе в Нижнекамске

При взрыве на заводе в Нижнекамске пострадали 13 человек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Пострадавших с различными травмами госпитализировали в местную больницу», — говорится в публикации.

По данным канала, пожар, из-за которого взорвался осушитель, распространился на площади 1,5 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, также в здании горит насосная установка.

Тем временем в компании заявили, что угрозы жителям и экологической обстановке в результате возгорания на территории «Нижнекамскнефтехима» нет.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России, ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа. Выпускает синтетические каучуки общего и специального назначения, базовые полимеры, полиэфиры и другие продукты органического синтеза, используемые в автомобилестроении, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, торговле, машиностроении, производстве электроники.

Ранее мэр Нижнекамска рассказал о ходе ликвидации пожара на предприятия.