Мэр Нижнекамска рассказал о ходе ликвидации пожара на предприятия

В Нижнекамске республики Башкортостан на территории «Нижнекамскнефтехима» локализуют возгорание. К работе привлечены службы оперативного реагирования, рассказал в своем Telegram-канале мэр Радмир Беляев.

По его данным, сотрудники предприятия, которые не участвуют в тушении пожара, находятся на безопасном расстоянии.

«Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха, угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано», — написал глава города.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России, ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа. Выпускает синтетические каучуки общего и специального назначения, базовые полимеры, полиэфиры и другие продукты органического синтеза, используемые в автомобилестроении, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, торговле, машиностроении, производстве электроники.

Ранее в Нижнекамске взорвался жилой дом.