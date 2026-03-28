Россиян предупредили о риске попасть в колонию за вьюнок на дачном участке

Адвокат Слезкина: за ипомею трехцветную на даче можно получить срок в колонии
Россиянам может грозить уголовная ответственность за выращивание на дачных участках ипомеи трехцветной — лианы, которую чаще называют «утренняя слава» или просто «вьюнок». Об этом сообщила ТАСС адвокат Адвокатской палаты Москвы, член коллегии адвокатов «Синельщиков и партнеры» Олеся Слезкина.

За незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, по ст. 231 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, напомнила юрист.

По ее словам, ипомею трехцветную внесли в перечень запрещенных для выращивания растений в 2024 году. Туда входят конопля, мак снотворный, голубой лотос, роза гавайская, мимоза хостилис, кат съедобный, эфедра, гармала и турбина щитковидная, а также любые грибы, содержащие псилоцибин или псилоцин.

Адвокат подчеркнула, что ответственность грозит не только за выращивание, но и за «бездействие»: если запрещенные растения появились на участке в результате самосева, а хозяин земли их не уничтожил, к нему применяется статья 10.5 КоАП РФ.

Согласно закону, за выращивание более 10 запрещенных можно лишиться свободы на два года, а за более 100 — получить до восьми лет тюремного заключения. В случае с ипомеей трехцветной преступлением также считается хранение более 3 граммов ее семян.

Юристы советуют российским дачникам после начала сезона вегетации растений проинспектировать свои участки на предмет появления там запрещенной флоры.

Ранее россиян предупредили о наказании за выращивание мяты.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!