«Дачники даже не знали»: за выращивание вьюнков грозит до двух лет тюрьмы Депутат Гаврилов: выращивание ипомеи трехцветной грозит уголовным наказанием

Лишение свободы сроком до двух лет может грозить дачникам, на чьих участках растет вьюнок, предостерег депутат Госдумы Сергей Гаврилов. На прошлой неделе ипомею трехцветную добавили в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. По словам парламентария, теперь преступлением считается хранение трех граммов ее семян и произрастание более 100 вьюнов цветка на земельном участке.

Опасный вьюнок

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Гаврилов предостерег россиян от выращивания ипомеи трехцветной на даче, передало агентство РИА Новости.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», — сказал Гаврилов.

По его словам, за выращивание разноцветного садового цветка, известного среди дачников как «вьюнок» или «граммофончики», может грозить уголовное наказание, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Дело в том, что вещества, которые содержатся в семечках этого растения, — галлюциногенные (вызывают искажения в восприятии), оказывают наркотическое (влияют на центральную нервную систему, вызывают зависимость) действие.

Как объяснил парламентарий, если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, это квалифицируют как нарушение закона. Хранение или получение даже трех граммов семян растения рассматривается уже как уголовное преступление.

Не нарваться на «запрещенку»

Гаврилов обратил внимание на то, что наказание может ожидать садоводов, если они не примут меры по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Он предупредил, что это похожее на полевой вьюнок растение быстро размножается — встречается у обочин, на кустах, «растет всюду как сорняк».

Доцент кафедры экспертизы в допинг- и наркоконтроле Российского химико-технологического университета Евгений Абизов в комментарии «Подъему» отметил, что непрофессионал с трудом отличит ипомею трехцветную от похожих растений:

«Ипомея распространена, да. Частенько она может выращиваться на приусадебных участках как декоративное растение, его на жердях пускают. Вопрос в том, что как их отличать, потому что если обратить внимание на листья, то неспециалисту очень просто спутать ее с другими представителями вьюнковых».

Он посоветовал садоводам приобретать семена у известных проверенных брендов, чтобы случайно не нарваться на «запрещенку». В то же время, отметил ученый, даже если на даче по ошибке высадить ипомею, «извести это растение несложно».

«Однолетние вьюнковые дают обильное количество семян, и следующий год они переживают в состоянии семени. Многолетние — это достаточно удалить корневища. А однолетние — прополоть и перекопать», — объяснил эксперт.

Последствия для дачников

9 февраля российское правительство расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в пределах страны, добавив 12 позиций. В перечень пошли опасные вещества из числа синтетических каннабиноидов, триптаминов и бензодиазепинов.

Тем же постановлением кабмин расширил список подлежащих контролю в России растений, в результате употребления которых достигается наркотический эффект. В перечень добавили ипомею трехцветную, турбину щитковидную и гармалу обыкновенную.

Как рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский, дачники, скорее всего, даже и не знали, что ипомея трехцветная может оказывать наркотический эффект. По его мнению, для садоводов новость о запрете выращивать это растение не станет огорчением:

«Огородники, которые занимаются выращиванием таких красивых цветочков, я думаю, не сильно пострадают, если триколор уйдет в небытие. Есть белые, есть сиреневые, есть синие, желтые — разного окраса эти вьюнки. Сейчас можно это все найти в магазинах. Не думаю, что это сильно отразится на разнообразии клумб или каких-то декоративных элементов в ландшафтном строительстве».

Он добавил, что ипомея трехцветная растет в южных регионах, потому что не выдерживает низкие температуры — при 3-4°С она расти не может. По этой причине в средней полосе РФ она растет как однолетнее растение.