Российским дачникам посоветовали исследовать свои участки на наличие «запрещенки»

В начале нового дачного сезона садоводам следует изучить новые законодательные нормы и проверить свои участки на наличие запрещенных растений, считает член Общественной палаты Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов. Это позволит избежать административного или даже уголовного преследования, подчеркнул он в беседе с Общественной службой новостей.

Краснов напомнил, что в феврале в России приняли закон о запрете выращивания на дачных участках некоторых растений, в том числе – ипомеи трехцветной. Это достаточно популярный вьюнок у садоводов, который нужно вовремя убрать с участка.

«Советую дачникам подробно ознакомиться с содержанием закона, а также открыть энциклопедию, в которой бы было подробно описано описание ипомеи трехцветной. После этого рекомендую осмотреть свой участок на наличие данного растения и избавиться от него, если оно есть. И никто к вам уже не придерется», — порекомендовал юрист.

Наказание грозит именно за умышленное выращивание растений, которые признали наркосодержащими, подчеркнул Краснов. Если же доказать умысел не удастся, то дачнику не грозит наказание, считает он.

Чтобы доказать факт преступления, садовода могут заставить сдать анализы на содержание наркотиков в крови. Также следователи проведут проверку на причастность подозреваемого к наркобизнесу. Избежать подобных разбирательств и расследований можно только в случае заблаговременной очистки своего дачного участка от любых подозрительных растений, заключил юрист.

Напомним, в расширенный перечень запрещенных наркотических средств и психотропных веществ добавили 12 позиций. В том числе в список вошла ипомея трехцветная – дачникам за ее выращивание грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее стало известно, что в России продолжают продавать семена растений, за выращивание которых могут посадить.