Профессор разъяснил, почему за выращивание мяты полевой могут выписать штраф

Мята полевая не входит в список запрещенных для выращивания в саду растений, но штраф за ее присутствие на дачном участке можно получить. Об этом заявил профессор МГУ доктор биологических наук Александр Зернов Ura.ru.

Он опроверг заявление старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольги Чириковой о том, что за выращивание мяты и шалфея грозит уголовная ответственность.

«Ну какая мята? Уже 20 лет действует постановление правительства, где все перечислено, какая ответственность предусмотрена за выращивание запрещенных растений. Мяты там нет», — уточнил Зернов.

Он рассказал, что мята классифицируется как сорняк. Если участок зарастет ею, владельцу грозит штраф за запущенный участок, добавил эксперт.

Накануне Чирикова заявила, что выращивание запрещенных растений, таких как шалфей предсказателей и мята полевая, может обернуться для российских дачников штрафами до 300 тысяч рублей или даже тюремным заключением на срок до двух лет. По ее словам, в список запрещенных для выращивания растений входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, овес пустой, конопля, кокаиновый куст и волчеягодник смертельный.

Ранее СМИ писали, что выращивание вьюнка, или ипомеи трехцветной, содержащего вещество эргин, на дачном участке может повлечь за собой серьезные наказания для садоводов.