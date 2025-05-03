До восьми лет лишения свободы. Что запрещено выращивать на дачных участках

В Роскачестве напомнили о списке растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовых участках, потому что в них содержатся наркотические или психотропные вещества. Для нарушителей предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. В случае выращивания «запрещенки» в особо крупном размере, наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил россиянам о растениях, которые запрещено выращивать на дачных участках в России. За культивирование ряда из них предусмотрена уголовная ответственность.

«Культивирование запрещенных культур в крупном размере карается штрафом в размере до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов, в отдельных случаях — ограничением или даже лишением свободы на срок до двух лет», — заявил Поздняков.

В случае выращивания запрещенных растений и грибов в особо крупном размере, наказание может составить до восьми лет лишения свободы с дополнительным ограничением на два года.

«Особенно суровое наказание предполагается в случаях, если запрещенные растения или грибы будут найдены на садовом участке в крупном или особо крупном размерах. Цифры разнятся и зависят от вида растения или гриба: например, в случае кактуса, содержащего мескалин, крупным размером признается наличие на участке растений в количестве от двух штук», — уточнили в Роскачестве.

На дачах нельзя выращивать любой вид грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин: это наркотическое соединение содержится в более чем 200 видах грибов.

Среди таких — панзолус, гимнопилус, коноцибе, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, плютий синеногий и плютий ивовый.

Если на участке обнаружат от 20 плодовых тел, это будет считаться культивированием в крупном размере, а от 200 плодовых тел — в особо крупном размере.

Среди растений, находящихся под запретом, — банистериопсис каапи, голубой лотос, кокаиновый куст, кат, содержащие наркотические вещества, шалфей предсказателей, роза гавайская, мимоза хостилис и другие. Также запрещены некоторые разновидности мака, внесенные в перечень постановления правительства от 27 ноября 2010 г. № 934. К примеру, это мак снотворный (и другие виды мака рода Papaver).

Перечень контролируемых растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, недавно был расширен. В частности, в него внесли популярную на дачах россиян ипомею трехцветную (вьюнок).

«В его семенах содержатся психоактивные вещества, схожие по структуре с ЛСД, что стало основанием для запрета его выращивания в России», — поясняет управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

В реестре также находится турбина щитковидная, содержащая алкалоиды эрголинового ряда, которые могут вызывать психоактивный эффект, и гармала обыкновенная, известная также как могильник (ее семена и корни тоже содержат алкалоиды).

Осенью 2018 года вступил в силу закон о запрете выращивания борщевика. Физлица могут получить штраф до 5 тыс. рублей, должностные лица — до 50 тыс. рублей, юрлица — до миллиона рублей.

Штрафы дачникам

Помимо наказаний за выращиваемые растения и грибы, дачники рискуют получить штрафы и за другие нарушения, напоминает Русяев. Основные взыскания связаны с несоблюдением санитарных и противопожарных требований, нарушениями при использовании земли, а также с вопросами регистрации построек.

Достаточно часто дачники получают штрафы за то, что жарят мясо на мангале или разводят костры ближе, чем 5 метров от любых построек. В период действия противопожарного режима штраф за подобное нарушение составляет от 10 до 30 тыс. рублей.

За несанкционированное сжигание мусора придется заплатить от 5 до 15 тыс. рублей, за заросшие сорняками участки — от 300 рублей до 5 тыс. рублей. Штраф за неосвоенную дачу (при отсутствии видимой хозяйственной деятельности) может достигать 50 тыс. рублей.

Член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой советует начать дачный сезон с наведения порядка на земельном участке, так как за скопление сухой травы предусмотрен штраф от 2 до 3 тыс. рублей. Если участок граничит с лесом, необходимо убирать от сухих веток и травы и ближайшие 10 метров прилегающей лесной территории.

Если участок входит в категорию земель сельскохозяйственного назначения и зарос сорняками более чем на четверть, собственник тоже получит штраф, указывает доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева. Список растений, признанных сорняками, перечислен в постановлении правительства №1482 от 18 сентября 2020 года. Среди самых распространенных – пырей ползучий, хвощ полевой, борщевик Сосновского, одуванчик лекарственный, мак-самосейка, мята полевая.

Кроме того, введены штрафы за шум на дачных участках в неположенное время. Так, в Московской области «режим тишины» действует с 21:00 до 08:00 по будням, с 22:00 до 10:00 в выходные и с 13:00 до 15:00 каждый день. Нарушителям придется заплатить до 3 тыс. рублей.