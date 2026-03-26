Суд заочно арестовал журналиста Соловьева

Суд заочно арестовал бывшего журналиста «Коммерсанта» Соловьева
Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева по делу об участии в нежелательной организации. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что Соловьев был объявлен в розыск по уголовной статье. Журналист работал в газете «Коммерсантъ» с 2020 по 2024 год.

В марте МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Основанием стала статья Уголовного кодекса.

В декабре прошлого года основательницу издания «Медуза» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о нежелательной организации.

Ранее главному редактору и продюсеру Baza продлили домашние аресты по делу о даче взяток.

 
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

