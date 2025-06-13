Разводившую собак челябинку принудительно отправили лечиться из-за истязания животных

В Коркино заводчицу отправили на принудительное лечение из-за отношения к псам

В Челябинской области местную заводчицу собак принудили пройти лечение из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, 48-летняя жительница Коркино занялась разведением нескольких пород собак, среди которых – шарпеи, мопсы, шпицы и другие. Как установил суд, женщина постоянно лишала подопечных еды и воды. Помимо этого, собаки не могли выходить на улицу и двигаться столько, сколько им необходимо.

По данным местных СМИ, подозреваемая разводила собак в течение нескольких лет, некоторые не выживали в таких условиях.

Челябинку задержали в 2024 году, из ее дома изъяли животных с множественными увечьями. На кадрах из ее жилья заметно, что в клетках, где обитают собаки, не убрано, вокруг много мусора.

«Согласно заключению экспертов, женщина страдает психическим заболеванием и совершила указанные действия в состоянии невменяемости», – сообщается в публикации.

Суд отправил фигурантку на принудительное лечение в медорганизацию, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Ранее новосибирец исколол собаку вилами, снял это на камеру и сам выложил в чат.