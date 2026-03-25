Майские праздники в этом году могут разочаровать россиян

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за последние восемь лет из-за длинных новогодних каникул. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В 2026 году россиян ждут самые короткие майские праздники за последние восемь лет», — заявила депутат.

Она подчеркнула, что это не случайность, а «результат того, как формируется производственный календарь». Стенякина напомнила, что в 2026 году новогодние праздники длились 12 дней: с 31 декабря по 11 января включительно. Это повлияло на длину праздников в мае, объяснила она.

В этом году нерабочими днями будут 1-3 мая, а также 9-11 мая. В общей сложности жители РФ будут отдыхать шесть дней. В 2022, 2024 и 2025 годах майские праздники длились восемь дней, а в 2023 году — семь.

До этого эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах перечислила самые популярные направления у россиян на майские праздники в 2026 году. По ее словам, чаще всего в эти даты путешественники бронируют экскурсионные туры на Северный Кавказ, в Калининградскую область, на Алтай, в Санкт-Петербург и Казань.

