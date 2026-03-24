В Севастополе возбудили дело по факту обрушения дома

СК возбудил уголовное дело после обрушения многоэтажного дома в Севастополе

Уголовное дело возбуждено после взрыва и обрушения многоэтажки в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в результате обрушения многоэтажного дома в городе Севастополе (ст. 109 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Взрыв произошел в доме на западе Севастополя около 23:50, 23 марта.

Взрыв произошел 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

В результате погибла хозяйка жилья, ее сын 2006 года рождения пропал без вести. Несколько жильцов госпитализированы. На месте работают следователи и криминалисты, назначены экспертизы.

Ранее в сети появились кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе.