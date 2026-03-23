Более 300 рейсов задержаны в аэропорту Санкт-Петербурга

В Пулково отменены и задержаны более 300 рейсов на фоне атаки БПЛА

Более 300 рейсов задержаны и отменены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

С воскресенья был отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66. Среди перенесенных рейсы из Ханты-Мансийска, Москвы, а также в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск. Часть рейсов задерживается почти на сутки.

Пассажирам из-за закрытия аэропорта для прилета и вылета самолетов пришлось ночевать на полу терминала на резиновых ковриках. К данному моменту рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами.

Ночью Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала конфликта. По данным губернатора Александра Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 БПЛА. В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Ранее ВСУ атаковали предприятие в Брянской области, есть пострадавшие.