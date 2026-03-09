В ОАЭ разбился военный вертолет

Минобороны ОАЭ сообщило о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета

Министерство обороны ОАЭ заявило в соцсети X о гибели двух военнослужащих при крушении вертолета.

«Двое военнослужащих, выполняя воинский долг, погибли при крушении вертолета из-за технической неисправности», — говорится в посте.

До этого сообщалось, что в Абу-Даби два человека пострадали в результате падения обломков после работы сил противовоздушной обороны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее пожар на ядерном объекте в иранском Исфахане попал на видео.