Еще два аэропорта Московского региона ограничили полеты

В подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост об ограничениях в воздушных гаванях опубликован в 17:38. Там уточняется, что меры приняты из соображений безопасности.

После полудня московский аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это произошло из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании.

Примерно в то же время столичный мэр Сергей Собянин заявил об уничтожении на подлете к Москве еще двух беспилотников. Таким образом, 21 марта количество атаковавших город дронов превысило 30, а почти за сутки были нейтрализованы более 50 вражеских БПЛА.

