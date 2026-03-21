Число атаковавших Москву дронов превысило 30

Над Москвой уничтожили еще два украинских дрона. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Москву с вечера 20 марта пытаются атаковать украинские беспилотники. В 18:35 мск Собянин сообщал об уничтожении 21 дрона, летевшего на столицу. В тот же день был уничтожен еще один БПЛА. 21 марта мэр заявлял о ликвидации 29 беспилотников (по состоянию на 12:50 мск). Таким образом, за прошедшие 13 часов сбит 31 БПЛА, а почти за сутки — более 50.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 21 марта над регионами страны перехватили и уничтожили 283 БПЛА, в том числе над Московским регионом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.