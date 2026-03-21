Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет самолеты по согласованию

Росавиация: аэропорт Шереметьево по согласованию принимает и отправляет борты

Московский аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — сказано в сообщении.

Пассажиров также предупредили о возможной корректировке расписания. Отмечается, что меры были приняты для обеспечения безопасности.

Незадолго до этого аналогичный режим работы был введен в аэропорту Внуково.

21 марта аэропорт Пулково начал принимать самолеты, летевшие в Москву, в качестве запасного аэродрома. По данным Telegram-канала «78. Новости», утром в авиагавани Санкт-Петербурга приземлились воздушные суда, которые направлялись из Красноярска и Иркутска в Шереметьево.

