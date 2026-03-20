В московском аэропорту ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Внуково временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации

Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В настоящее время аэропорт Калуги временно не принимает рейсы. Ограничения на полеты были введены в 14:56.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние двое суток на подлете к российской столице и на втором рубеже по направлению к городу сбили около 250 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

19 марта председатель комиссии общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов заявил, что мировой кризис и рост цен на авиатопливо, спровоцированный войной на Ближнем Востоке, не отразится на России и не повысит цены на перелеты. Это связано с тем, что РФ сама обеспечивает себя авиакеросином, полностью закрывая внутренние потребности, объяснил он.

