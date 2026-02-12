Размер шрифта
Общество

Россиянка поссорилась с мужем в аэропорту и заявила о бомбе в самолете

Жительница Самары сообщила о бомбе в самолете после ссоры с мужем
Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

В Самаре 44-летняя местная жительница заплатит штраф в полмиллиона рублей за ложное сообщение о теракте. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел в октябре 2025 года. После ссоры с супругом в терминале аэровокзала женщина позвонила в экстренные службы и заявила, что один из самолетов вот-вот взорвется. Транспортные полицейские незамедлительно провели проверку, бомбы на борту не обнаружили, а звонившую установили и задержали.

Уголовное дело рассмотрел Красноглинский районный суд Самары. В феврале 2026 года женщину признали виновной в заведомо ложном сообщении о теракте и назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

До этого в Анапе туристка решила проверить работу спецслужб и заявила о бомбе в своем рюкзаке. На место были вызваны сотрудники полиции, «бомбы» в личных вещах женщины не нашли. 29-летней обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Перми пассажиров поезда эвакуировали из-за сообщения о бомбе.
 
