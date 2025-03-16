Умер духовник патриарха Кирилла

Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла, схиархимандрит Илий ушел из жизни в возрасте 93 лет. Об этом сообщила пресс-служба православного монастыря Оптина пустынь в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что священнослужителя не стало поздно ночью 15 марта.

«Просим молитв о упокоении новопреставленного схиархимандрита Илия», — добавили в пресс-службе.

Схиархимандрит Илий (в миру Алексей Ноздрин) родился в 1932 году в селе Становой Колодезь, расположенном в Орловской области. В конце 50-х годов XX века он учился в Саратовской семинарии, но ее закрыли. Тогда будущий духовник патриарха Кирилла продолжил обучение в Ленинградской духовной семинарии, а затем перешел в Ленинградскую духовную академию.

В 80-х годах прошлого века его направили в качестве духовника в монастырь Оптина пустынь, который находится в Калужской области. Уже здесь Александр Ноздрин принял постриг в великую схиму с именем Илий.

С 2009 года схиархимандрит жил в Патриаршем подворье Троице-Сергиевой лавры, расположенной в Московской области. Через 15 лет он вернулся в монастырь Оптина пустынь.

Ранее в монастыре Оптина пустынь умер иеромонах Константин, окормлявший участников специальной военной операции.