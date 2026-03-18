Появилось видео с последствиями налета БПЛА на Краснодар

Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал видео с последствиями атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на административный центр региона. Запись появилась в Telegram-канале структуры.

На кадрах видно поврежденные дронами здания, включая многоквартирный жилой дом. Кроме того, в ролике показаны засыпанные обломками улицы.

В ночь на 18 марта над российскими регионами перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА — 42 — сбили в Краснодарском крае, рассказали в министерстве обороны РФ. Утром ведомство заявило, что над регионом ликвидировали еще восемь летательных аппаратов.

По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, всего в городе зафиксировали две волны атак дронов. Во время первой волны БПЛА повредили три жилых дома, медицинский центр и линию электропередачи. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы. В ходе второй волны в населенном пункте произошло порядка 10 взрывов. Один из беспилотников упал рядом с пятизвездочным отелем «Марриотт». В Центральном округе выявили повреждение частного дома и семи машин, в Прикубанском округе — многоквартирного дома и 10 автомобилей.

Ранее в Кремле прокомментировали атаки украинских БПЛА на российские регионы.

 
