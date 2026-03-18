В Минобороны назвали число сбитых за утро украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны утром 18 марта сбили 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Краснодарским краем и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны были уничтожены российскими военными в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени.

Восемь дронов нейтрализовали над Кубанью и два БПЛА — над Черным морем.

В Минобороны РФ также сообщили, что в ночь на 18 марта силы ПВО сбили над территорией России 85 украинских беспилотников. Больше всего дронов при этом сбили над Краснодарским краем — 42 аппарата.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

