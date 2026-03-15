Два школьника провалились под лед в Оренбурге

В Оренбурге под лед провалились два мальчика 10 и 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел у автомобильного моста через реку Урал. К счастью, неподалеку оказались прохожие, которые спасли мальчиков. Они вытащили подростков из ледяной воды на берег и вызвали скорую помощь. Мальчиков доставили в больницу для обследования. Состояние детей уточняется.

До этого в Астраханской области произошел похожий случай. 7-летний мальчик вышел на лед во время прогулки с подругой и мгновенно провалился в ледяную реку. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка. Он ушел под воду на глазах у людей. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

В МЧС призывают родителей проводить беседы с детьми. Спасатели напомнили, что несовершеннолетним категорически запрещается выходить на лед без взрослых. Необходимо объяснить детям, что игры на льду очень опасны. Даже если лед выглядит крепким у берега, в центре реки можно провалиться.

Ранее спасатели нашли тело второго пропавшего ребенка в окрестностях Звенигорода.