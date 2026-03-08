Размер шрифта
Стало известно об обстоятельствах пропажи трех детей в Подмосковье

Mash: дети из Подмосковья исчезли после того, как ушли поздравлять подругу
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

Дети, которые пропали в Московской области, хотели поздравить одноклассницу. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, два 12-летних мальчика и девочка встретились во дворе дома в Звенигороде 7 марта. После этого компания отправилась в сторону лесопарковой зоны.

Предположительно, школьники хотели поздравить подругу на природе. Во время игр на льду они могли уйти под воду. Не исключается, что их унесло течением. На данный момент поисками занимаются волонтеры и водолазы.

«Последние изучают дно Москвы-реки, а остальные работают на суше», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось, что дети ушли на прогулку и пропали. В поисках принимают участие около 300 человек.

Сотрудники правоохранительных органов придерживаются версии о том, что школьники ушли под воду и не выжили. Однако эта версия является предварительной. По данным «ЛизаАлерт» дети любили играть около реки.

Ранее на Урале мужчина с тремя фамилиями и двумя именами исчез после звонка матери.

 
