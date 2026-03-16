Больной раком Лерчек разрешили снять электронный браслет

РИА Новости: после отмены домашнего ареста с Лерчек снимут электронный браслет
С Валерии Чекалиной (Лерчек) снимут электронный браслет, который она обязана была носить до отмены домашнего ареста. Об этом РИА Новости сообщил участник судебного заседания по уголовному делу в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина.

«В связи с изменением меры пресечения с Чекалиной снимут электронный браслет», — пояснил собеседник агентства.

Вместо домашнего ареста суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Ходатайство адвокатов Чекалиной об изменении меры пресечения было удовлетворено после того, как ей диагностировали рак желудка в четвертой стадии.

Кроме того, суд выделил ее уголовное дело о выводе в ОАЭ 250 млн рублей прибыли с онлайн-марафонов в отдельное производство и временно его прекратил. Слушания по делу бывшего мужа блогера Артема Чекалина продолжатся 23 марта.

Помимо рака желудка, у Лерчек обнаружили доброкачественную опухоль мозга, с ростом которой предположительно связаны ее головные боли. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. По словам защиты, блогер не может сама передвигаться и почти не видит одним глазом.

Ранее Лерчек обвинили в превращении болезни в реалити-шоу.

 
