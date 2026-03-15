Штурм заявила, что Лерчек сделала реалити-шоу из своей болезни

Певица Наталья Штурм поддержала Лерчек в борьбе с раком
Певица Наталья Штурм заявила в Telegram-канале, что блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) сделала реалити-шоу из своей болезни.

Штурм поддержала Лерчек и назвала правильным такое решение. По словам артистки, публичность помогает справляться с бедами и жизненными трудностями.

«Вот увидите: это реалити-шоу будет очень популярным! Тема рака интересует всех. Не осуждаю, а поддерживаю идею показывать борьбу с «чумой века». Надеюсь, у нее всё получится, что она задумала. Она хорошо заработает на этом реалити, можете не сомневаться, Лерчек — талант», — заявила певица.

В марте Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

По словам возлюбленного Чекалиной Луиса Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того, как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лерчек не смогла поехать на химиотерапию в Китай.

 
