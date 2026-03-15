Аэропорт Шереметьево изменил режим работы из-за объявления плана «Ковер»

Шереметьево из-за плана «Ковер» принимает и отправляет самолеты по согласованию
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Шереметьево в связи с объявлением плана «Ковер» ввели временные ограничения. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что в расписание полетов могут быть внесены изменения. На этом фоне пассажирам следует быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов. Представители аэропорта рекомендовали людям уточнять информацию о статусе того или иного рейса через коммуникационные каналы авиакомпаний.

Данные о введении ограничений в Шереметьево подтвердила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), опубликовав соответствующее заявление в Telegram-канале. В заявлении отмечается, что меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Утром 15 марта еще в трех московских аэропортах — Внуково, Жуковском и Домодедововвели ограничения на прием и отправку самолетов.

Днем 14 марта украинские военные начали массированную атаку беспилотниками на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) к 1:39 мск 15 марта перехватили 67 дронов, летевших в сторону российской столицы. Утром мэр города Сергей Собянин заявил о еще четырех сбитых летательных аппаратах.

Ранее самолет из Москвы в Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы атаки дронов.

 
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
