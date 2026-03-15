На подлете к Москве сбили 67-й украинский дрон

ВСУ осуществили самую масштабную атаку беспилотниками на Москву с начала года
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Заявление было опубликовано в 1:39 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул глава города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в полдень 14 марта начали массированную атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на Москву. К текущему моменту средства ПВО сбили 67 дронов, направлявшихся к столице РФ. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 15 марта над территорией страны ликвидировали 170 украинских беспилотников. Атака продолжалась в период с 21:00 до 7:00 мск. За это время БПЛА были уничтожены в Брянской, Тверской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Саратовской, Калужской и Ростовской областях. Также летательные аппараты сбили в столичном регионе, Крыму, Адыгее и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Ранее украинские БПЛА атаковали грузовой поезд в Луганской народной республике.

 
