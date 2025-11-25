Высшая коллегия судей отклонила ряд кандидатур глав судов

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) с учетом мнения председателя Верховного суда (ВС) России Игоря Краснова отклонила ряд кандидатур на должности руководителей региональных судов. Об этом сообщили на сайте ВС РФ.

Как уточнили в суде, ВККС отказала в рекомендации на должность председателя Калужского областного суда Дмитрию Гришину и Игорю Лазуткину. Аналогичное решение приняли в отношении Руслана Магомедова и Руслана Патронова, являвшихся кандидатами на пост главы Арбитражного суда Республики Дагестан.

Помимо этого, высшая коллегия прекратила производство по заявлениям Теймураза Темрезова, Олега Богатырева, Евгения Кучинского, Виктора Малахова и Рамзана Исмаилова. В ВС отметили, что решение было принято в связи с отзывом документов претендентов.

24 сентября президент России Владимир Путин освободил Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ.

В этот же день Совет Федерации назначил Краснова главой ВС РФ. Решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября. Краснов оказался единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей.