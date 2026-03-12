Еврокомиссия запросила у Украины разрешение на инспекцию «Дружбы»

ЕК официально запросила у Украины разрешение на инспекцию состояния «Дружбы»

Европейская комиссия (ЕК) официально предложила Украине разрешить провести инспекцию состояния трубопровода «Дружбы». Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, трансляция велась на сайте ЕК.

«Мы предложили Украине миссию по осмотру состояния трубопровода. Мы пока не получили ответ от их властей», — сказала она.

11 марта венгерская делегация прибыла на Украину для проведения инспекции на «Дружбе». Комиссию возглавил государственный секретарь министерства энергетики Венгрии Габор Цепек.

После этого спикер украинского МИД Георгий Тихий заявил, что правительство Украины не признает официальный статус венгерской комиссии по определению состояния нефтепровода «Дружба».

6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна прекратит транзит критически важных для Украины поставок через свою территорию, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба».

Ранее Франции возмутились из-за отказа Киева дать осмотреть «Дружбу».