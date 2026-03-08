Размер шрифта
Во Франции возмутились из-за отказа Киева дать осмотреть «Дружбу»

Филиппо назвал беспрецедентным кризисом отказ Киева дать ЕС осмотреть «Дружбу»
Bela Szandelszky/AP

Отказ Киева дать нескольким европейским странам осмотреть нефтепровод «Дружба» является беспрецедентным кризисом. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в видео, опубликованном на YouTube-канале.

«Это беспрецедентный кризис, совершенно беспрецедентный, крах прямо на наших глазах», — высказался политик.

До этого газета Politico сообщила о резком отказе Киева предоставить некоторым странам Евросоюза доступ к нефтепроводу «Дружба», чтобы осмотреть его. На Украине заявили, что им нужно время, чтобы оценить масштабы повреждений нефтепровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с нефтепроводом «Дружба» энергетическим шантажом Украины. По его мнению, если европейцы продолжат игнорировать действия Киева, то это плохо может закончиться для них. Песков обратил внимание, что многие политики Европы намеренно не комментируют действия украинских властей и «затыкают друг другу рот».

Ранее Путин описал отношения Киева и Европы фразой про хвост и собаку.

 
