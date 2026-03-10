Пропажа троих детей в Подмосковье привлекла мошенников

Мошенники решили воспользоваться пропажей троих детей в подмосковном Звенигороде и начали собирать деньги якобы на их поиски. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Источник агентства подчеркнул, что государственные органы и добровольческие организации, которые участвуют в поисках подростков, сборы средств не проводят. В штабе также опровергли информацию о нехватке оборудования у участников поисково-спасательной операции.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Вещи одного из детей нашли на берегу Москвы-реки.

Как выяснил Telegram-канал Mash, в этот день подростки праздновали день рождения девочки. Мальчики встретились с ней во дворе дома, а после отправились в сторону лесопарковой зоны. Предположительно, во время игр на льду они могли уйти под воду. Не исключается, что детей унесло течением. К их поискам подключили сотни людей, в том числе водолазов, которые изучают дно Москвы-реки.

