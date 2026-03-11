Власти подтвердили гибель одного из трех подростков, пропавших в Подмосковье

Глава Одинцово подтвердил гибель одного из пропавших у Москвы-реки детей

Глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье потерявшегося мальчика, чье тело нашли в Москве-реке.

«К сожалению, информация о гибели одного из пропавших детей подтверждена», — написал чиновник.

Глава округа отметил, что поиски двух других детей продолжаются. Спасатели, водолазы и добровольцы обследуют акваторию реки и береговую линию. Также ведутся поиски детей с воздуха, в том числе с помощью беспилотников.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта в Звенигороде. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По данным Telegram-канала Mash, в день пропажи подростки праздновали день рождения девочки. Они встретились во дворе дома, а после отправились в сторону реки. Предположительно, во время игр на льду подростки могли уйти под воду. Не исключается, что детей унесло течением.

11 марта спасатели обнаружили тело одного из пропавших мальчиков. В Telegram-канале 112 сообщили, что его нашли приблизительно в двух километрах ниже по течению от места, где дети, предположительно, провалились под лед.

Ранее пропажа троих детей в Подмосковье привлекла мошенников.