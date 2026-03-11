Размер шрифта
Спасатели Подмосковья нашли тело одного из пропавших детей

112: в Подмосковье в реке нашли тело одного из пропавших детей
Telegram-канал 112

В Подмосковье спасатели обнаружили одного из детей, которые пропали 7 марта, он не выжил. Об этом сообщает «112».

По данным Telegram-канала, спасатели обнаружили труп. Он оказался приблизительно в двух километрах ниже по течению от места, где дети, предположительно, провалились под лед.

На данный момент специалисты прочесывают акваторию реки, чтобы найти остальных детей.

Найденный 12-летний мальчик, его друг и 13-летняя подруга пропали несколько дней назад, когда, по данным СМИ, отправились играть на реку.

На этом месте обнаружили следы, которые позволяют предположить, что два школьника оказались в воде, а один пытался помочь, но вместо этого сам ушел под воду вместе с товарищами.

На поиски несовершеннолетних вышли десятки людей, в реке работали водолазы. Как рассказали СМИ, семьи школьников организовали собственные поиски, отдельно от волонтеров.

Ранее мошенники начали собирать деньги якобы на поиск детей в Звенигороде.

 
