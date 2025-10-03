На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Завершилось расследование уголовного дела блогера Максима Каца

СК: в Москве завершено расследование дела в отношении блогера Максима Каца
Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом), заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК России по столице.

«Следователями столичного СК собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», — уточнили в Следкоме.

24 сентября Хорошевский суд Москвы заочно арестовал блогера Каца по делу о нарушении закона о деятельности иностранных агентов.

25 сентября блогера объявили в розыск на территории всех государств — членов Интерпола.

В августе 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии общего режима. Поводом стало дело о распространении ложной информации о действиях российской армии. Также суд запретил блогеру в течение четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

В судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, уточняется, что в 2022 году Максим Кац был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.

Ранее шеф-редактора The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Тимура Олевского объявили в розыск в России.

