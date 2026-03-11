Размер шрифта
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

Слюсарь: атака более 40 БПЛА отражена в Таганроге и 5 районах Ростовской области
Reuters

Системы противовоздушной обороны вечером и ночью отразили атаку более 40 украинских беспилотников в Таганроге и пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Чиновник уточнил, что дроны зафиксировали в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском и Куйбышевском районах Ростовской области.

По словам Слюсаря, в результате атаки никто не пострадал. Однако в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередачи, пожара за этим не последовало. Электроснабжение частных домов удалось восстановить в течение 1,5 часа.

Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, и призвал граждан соблюдать бдительность.

Также утром 11 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе средства противовоздушной обороны отразили атаку Вооруженных сил Украины. По его словам, гражданские объекты не получили повреждений.

Ранее в России за четыре часа отразили атаки более 35 украинских дронов.

 
