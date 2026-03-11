Над регионами России за утро сбили 22 украинских беспилотника

Силы противовоздушной обороны за утро 11 марта уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что столько летательных аппаратов сбили в период с 8:00 до 14:00 мск. Восемь дронов были уничтожены над акваторией Черного моря, еще один — над Крымом.

Также, как уточнили в Минобороны, три беспилотника нейтрализовали над Пермским краем, два — над Краснодарским краем, четыре — над Белгородской областью и еще четыре — над Курской областью.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утром 11 марта сообщил в своем Telegram-канале, что одно из предприятий региона было атаковано украинскими беспилотниками.

Также минувшей ночью взрывы раздались в районе Анапы. По словам местных жителей, взрывы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработала сигнализация» у автомобилей. Всего местные жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы. Также за минувшие сутки в городе три раза включалась сирена воздушной тревоги.

Ранее губернатор Запорожской области рассказал о массированной атаке ВСУ на регион.